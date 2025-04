Itália estima que 400 mil pessoas participaram de adeus ao Papa

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A Defesa Civil da Itália estimou em 400 mil pessoas o público que participou do funeral e do cortejo fúnebre do papa Francisco, sepultado neste sábado (26) na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

O adeus ao finado pontífice começou com uma missa exequial para cerca de 250 mil pessoas espremidas na Praça São Pedro, no Vaticano, e nos arredores, além de 160 delegações estrangeiras.

Em seguida, cerca de 150 mil indivíduos acompanharam o cortejo de seis quilômetros pelas ruas do centro histórico de Roma, trajeto que incluiu alguns dos principais pontos da cidade, como o Coliseu.

“400 mil pessoas compartilharam um momento histórico e emocionante, e graças ao empenho de todos, o dia transcorreu de modo solene e sereno, sem criticidades”, declarou o chefe da Defesa Civil italiana, Fabio Ciciliano.

“Foi um dia extraordinário e que teve uma grande participação dos romanos e de fiéis do mundo todo para dar a última saudação ao papa Francisco”, acrescentou o dirigente, que agradeceu aos 3 mil voluntários da Defesa Civil envolvidos na assistência aos peregrinos.

Já a premiê Giorgia Meloni celebrou a “extraordinária prova de eficiência demonstrada” pela Itália. “Foi um dia histórico para o mundo todo”, disse. (ANSA).