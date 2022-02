Itália está entrando em ‘fase favorável’ da pandemia de Covid

ROMA, 6 FEV (ANSA) – O comissário extraordinário para a gestão da pandemia na Itália, Francesco Paolo Figliuolo, afirmou neste domingo (6) que o país está “entrando em uma fase mais favorável da emergência sanitária”, mas “a atenção deve ser mantida alta”.

“As curvas de infecções e internações continuam caindo. No entanto, o vírus ainda circula. A atenção deve ser mantida alta agora que estamos entrando em uma fase mais favorável, em que os recursos de saúde podem ser reequilibrados em direção ao seu destino natural: o tratamento de patologias graves e a prevenção”, disse Figliuolo em entrevista ao jornal italiano “La Repubblica”.

O general explicou que a aceleração na aplicação das terceiras doses anti-Covid protegeu a Itália das piores consequências da variante Ômicron, inclusive na economia.

“A Ômicron causou um aumento acentuado nas infecções, mas não um aumento igualmente repentino nas hospitalizações, graças a uma cobertura tão extensa. Se não tivéssemos acelerado nas terceiras doses, com um número considerável de administrações diárias, as internações teriam uma tendência bem diferente. Teríamos visto as consequências nos hospitais, mas também na economia”, explicou.

Questionado sobre a possibilidade do governo italiano aprovar a aplicação da quarta dose em massa, o comissário afirmou que, até o momento, “não está prevista para um futuro próximo”, mas o sistema de administração “estará pronto para qualquer eventualidade”.

Com a redução dos casos e das mortes por Covid-19, a Itália está entrando em uma “nova fase” da emergência sanitária. De acordo com análises do matemático Giovanni Sebastiani, do Instituto de Aplicações do Cálculo ‘M.Picone’, do Conselho Nacional de Pesquisas (Cnr), a curva de novos casos de Covid-19 está caindo em cerca de dois terços das províncias italianas. Somente em alguns casos há uma situação de estagnação ou crescimento fraco ou desacelerado. No entanto, em todos os lugares, os valores de incidência ainda são altos. (ANSA)

