‘Itália está crescendo’, afirma Giorgia Meloni

ROMA, 2 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou neste domingo (2) que o país está em constante crescimento em virtude do baixo nível de desemprego.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), a taxa de desocupação no país fechou o mês de maio em 7,6%, índice mais baixo desde maio de 2009 (7,5%).

“Os dados do Istat continuam a certificar o crescimento constante do emprego. Notícias animadoras que nos encorajam a fazer cada vez melhor, por uma Itália que volte a crescer, a trabalhar, a criar riqueza e a sonhar alto”, escreveu Meloni em suas redes sociais.

O número de pessoas empregadas na Itália no fim de maio era de 23,471 milhões, alta de 383 mil unidades (+1,7%) na comparação com igual período do ano passado e de 21 mil (0,1%) em relação a abril. (ANSA).

