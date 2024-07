Itália está ao lado do povo venezuelano, diz vice-premiê

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 31 JUL (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, disse nesta quarta-feira (31) que o governo do país europeu está “ao lado” do povo venezuelano, em meio à crise desencadeada pela proclamação do presidente Nicolás Maduro como vencedor das eleições de 28 de julho, resultado contestado pela oposição.

“Estamos do seu lado e apoiamos o caminho rumo à democracia, contra todos os abusos e chantagens”, afirmou o chanceler em audiência na Câmara dos Deputados, em Roma.

“Continuaremos a pedir com firmeza acesso verificável às atas eleitorais”, acrescentou.

Na última terça (30), Tajani já havia telefonado para a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, para expressar “solidariedade”. No dia anterior, o ministro expressara “perplexidade sobre o desenrolar das eleições”.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Maduro foi reeleito com 51,20% dos votos, porém Machado reivindica a vitória do candidato de oposição Edmundo González Urrutia “com mais de 73%” da preferência. (ANSA).