++ Itália espera que morte de líder do Hamas garanta trégua ++

ROMA, 17 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse esperar que a morte do líder do Hamas Yahya Sinwar, anunciada nesta quinta-feira (17) por Israel, possa levar a um cessar-fogo na guerra no Oriente Médio.

“Parece que o líder militar do Hamas ‘Sinwar’ foi morto e acredito que, deste ponto de vista, Israel pode ter levado adiante a sua ação de autodefesa contra os terroristas do Hamas”, afirmou ele em coletiva de imprensa na sede da Farnesina, em Roma. (ANSA).