Itália enviou ? 4,5 bilhões para região afetada por alagam

ROMA, 12 AGO (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, informou que o governo já destinou 4,5 bilhões de euros para a reconstrução das áreas da Emilia-Romagna atingidas pelos alagamentos em maio.

De acordo com uma carta enviada ao governador da região, Stefano Bonaccini, a chefe de governo italiana declarou que o objetivo do dinheiro é que seja destinado para reconstruir infraestruturas, investir na segurança e indenizar as pessoas que sofreram perdas materiais.

Na mensagem, conforme a apuração da ANSA, Meloni criticou que Bonaccini ainda não destinou “nenhuma palavra de apoio” aos esforços do governo do país.

“Não devemos ceder à pressa e ao frenesi que parece responder ao desejo de alguém de ter alguma visibilidade, alimentando polêmicas inúteis. Um desafio que todos poderíamos vencer trabalhando na mesma direção”, escreveu Meloni.

As inundações que atingiram a Emilia-Romagna provocaram a morte de 15 pessoas. Além das vítimas, as chuvas causaram o deslocamento de mais de 20 mil indivíduos e um prejuízo estimado em cerca de 8,8 bilhões de euros, segundo um cálculo feito pela região. (ANSA).

