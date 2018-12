Itália enviará ministro da Agricultura a posse de Bolsonaro

ROMA, 23 DEZ (ANSA) – O ministro da Agricultura e Turismo da Itália, Gianmarco Centinaio, representará o país na cerimônia de posse do futuro presidente do Jair Bolsonaro, em 1 de janeiro. A decisão foi adotada em uma reunião de gabinete ocorrida dem Roma, de acordo com fontes locais.

Centinaio é membro do partido Liga Norte, o mesmo do vice-premier Matteo Salvini, e encabeça a pasta de Agricultura desde 1 de junho. No mês seguinte, ele passou a cuidar também do Ministério do Turismo.

Salvini e Bolsonaro têm trocado elogios pelas redes sociais. O italiano demonstrou publicamente que estava torcendo para a eleição do candidato do PSL e celebrou a vitória de Bolsonaro no segundo turno das eleições, em outubro. No entanto, Salvini disse recentemente que não iria pessoalmente à posse, alegando que a imprensa “faria críticas”, mas sem dar mas detalhes. (ANSA)