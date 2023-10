Itália envia primeiro avião com ajuda humanitária para Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 30 OUT (ANSA) – O governo italiano anunciou nesta segunda-feira (30) que um avião militar que transporta ajuda humanitária para a população palestina em Gaza deverá pousar em breve no Egito.

A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, que explicou que a ajuda será transportada para Gaza através da passagem de Rafah, na fronteira sul.

O voo foi organizado em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores italianos, a Organização das Nações Unidas e o Crescente Vermelho.

Crosetto explicou ainda que os navios de guerra foram preparados para transportar mais ajuda quando a situação de segurança permitir e garantiu que os militares italianos estão preparados para evacuar os civis por motivos médicos, se necessário.

“É necessário fazer uma distinção clara entre o Hamas, que é uma organização terrorista perigosa que visa destruir o Estado de Israel, e o destino, presente e futuro, do povo palestino que está sofrendo perdas extremamente pesadas”, alertou o ministro italiano.

Segundo ele, “é por isso que o Ministério da Defesa está pronto com todos os seus meios para fazer todo o possível, fornecer itens essenciais, bem como para evacuar civis estrangeiros, israelenses e árabes por razões sanitárias”.

Por fim, Crosetto reiterou que a Itália está trabalhando ao máximo “através dos esforços de todos os membros do governo” para conseguir uma desescalada do conflito Israel e Hamas o mais rapidamente possível”.

“Seria verdadeiramente trágico se a guerra atual, a partir da reação compreensível de Israel e da consequente contraofensiva militar terrestre, inflamasse o mundo islâmico e desencadeasse uma nova guerra entre o Ocidente e o Islã”, concluiu.

Hoje cedo, o vice-premiê e chanceler da Itália, Antonio Tajani, já havia dito que o governo continuará “a enviar mais ajuda humanitária para Gaza amanhã para reduzir as dificuldades do povo palestino que nada tem a ver com os terroristas do Hamas”.

(ANSA).

