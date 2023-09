Itália envia imagens de agressão a Moraes em mídia física

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/09/2023 - 11:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 1 SET (ANSA) – As imagens da agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma estão a caminho do Brasil, em mídia física.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (1º) pelo secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, à Globonews.

Segundo ele, as autoridades italianas autorizaram o envio das imagens através de um malote, de avião.

A Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), que é o órgão responsável por todos os pedidos de cooperação internacional, aguarda a chegada das imagens ainda hoje.

Na quinta-feira (31) o ministro da Justiça, Flávio Dino, também disse que os vídeos seriam recebidos até esta sexta.

Moraes foi hostilizado por brasileiros no Aeroporto de Fiumicino em 14 de julho, quando voltava de uma viagem à Itália.

Ele contou à PF que foi agredido verbalmente e que seu filho levou um tapa no rosto.

O empresário Roberto Mantovani Filho, sua esposa, Andreia Munarão Mantovani, e Alex Zanatta Bignotto são investigados pela Polícia Federal, mas negam ter cometido agressões físicas ou verbais contra o ministro do STF. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias