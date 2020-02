Itália envia avião para repatriar passageiros de cruzeiro

ROMA, 19 FEV (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, anunciou nesta quarta-feira (19) que um Boeing da Força Aérea decolou para o Japão para repatriar os italianos que estão a bordo do navio Diamond Princess, bloqueado na Baía de Yokohama. “Trabalhando para nossos compatriotas que em breve voltarão à Itália e serão submetidos a um protocolo de saúde específico.

Monitoramos a evolução dos fatos 24 horas por dia”, escreveu o político italiano em sua conta no Facebook. A iniciativa, coordenada pelo Comitê Operacional do Departamento de Proteção Civil, foi possível graças às estreita sinergia entre os ministérios das Relações Exteriores, Saúde e Defesa da Itália. De acordo com as autoridades, antes de deixarem a embarcação, os 35 italianos serão avaliados por médicos enviados pelo país europeu. Somente os cidadãos que não apresentarem sintomas serão evacuados. Ao chegar na Itália, o grupo ainda será submetido ao um período de quarentena. A expectativa é de que o desembarque aconteça na manhã desta quinta-feira (20).

O navio de cruzeiro está barrado há cerca de duas semanas e já contabiliza 542 casos de infecção pelo novo coronavírus. Até o momento, a epidemia já matou cerca de 2 mil pessoas e contaminou mais de 75 mil, conforme balanço divulgado pelas autoridades da China. (ANSA)