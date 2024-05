Itália envia ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 MAI (ANSA) – O governo italiano anunciou nesta quarta-feira (29) o envio de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, estado brasileiro devastado por uma tragédia climática que provocou a morte de ao menos 169 pessoas.

Uma aeronave militar com ajuda destinada às vítimas das inundações partiu da Base de Pronto Intervento Umanitario das Nações Unidas (UNHRD) de Brindisi, no sul da Itália, e está prevista pousar hoje, por volta das 17h (horário de Brasília) na Base Aérea de Canoas.

A aeronave, um B-767, transporta material conforme solicitado pelas autoridades brasileiras, incluindo equipamentos especializados para emergências humanitárias, como medicamentos e suprimentos médicos para o tratamento de cerca de 100 mil pessoas pelo período de três meses.

Além disso, há tendas para 4,5 mil pessoas, cinco geradores de 60 kVA/h, 2 potabilizadores capazes de produzir 64 mil litros de água potável por dia, quatro tanques de 10 mil litros para armazenamento de água potável, totalizando 30 toneladas de bens.

O envio da ajuda é uma iniciativa do ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e é organizada e financiada pela Direção-Geral para a Cooperação e o Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (MAECI), em colaboração com o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas.

A entrega oficial dos suprimentos será acompanhada pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso.

Cortese chegou hoje ao Rio Grande do Sul e se dirigirá a Bento Gonçalves, onde se reunirá com o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira e encontrará as autoridades locais, os representantes do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, empresários e representantes da comunidade italiana, incluindo a presidente do Comites do estado, Cristina Mioranza.

O embaixador italiano também irá a Canoas para acompanhar a chegada do avião italiano e visitará as regiões atingidas pelas enchentes com o objetivo de manifestar solidariedade ao Rio Grande do Sul e verificar a extensão e as necessidades da reconstrução do território.

O estado tem uma histórica ligação afetiva com a Itália, principalmente por abrigar atualmente 120 mil cidadãos italianos. Além disso, estima-se que haja no estado cerca de 4,5 milhões de pessoas com descendência italiana, correspondendo a 40% da população total. (ANSA).