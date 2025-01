Itália envia 130 mi de euros para construção de módulo lunar

ROMA, 8 JAN (ANSA) – A Itália enviou por volta de 130 milhões de euros para a construção de um módulo habitacional da superfície lunar que será usado durante o programa Artemis da Nasa, que inclui o retorno de astronautas à Lua e a exploração de Marte.

A montagem do chamado “Lunar Surface Multi Purpose Habitation Module” é coordenada pela Agência Espacial Italiana (ASI), enquanto a quantia encaminhada por Roma faz parte da parcela do país em seu financiamento do programa.

“Os fundos para o programa representam um fortalecimento das relações históricas entre a Itália e os Estados Unidos no Espaço e mais um reconhecimento das capacidades da nossa indústria no campo dos módulos habitacionais entre as estrelas”, celebrou o presidente da ASI, Teodoro Valente, em seu perfil no LinkedIn.

O responsável pela agência italiana ainda mencionou que 2025 será um ano marcado por “trabalhos intensos”.

O administrador da Nasa, Bill Nelson, afirmou no passado que o homem retornará à órbita da Lua em setembro de 2025, enquanto pisará novamente no solo lunar no final de 2026. (ANSA).