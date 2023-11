Itália entra em alerta por mau tempo e fecha escolas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/11/2023 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 NOV (ANSA) – A Itália entrou em alerta nesta quinta-feira (2) para a chegada iminente da tempestade Ciaran que, impulsionada por um ciclone formado perto das Ilhas Britânicas, já provocou duas mortes e 16 feridos na França e Espanha, além de graves danos na Bélgica e na Holanda.

O alerta máximo está em vigor nas regiões do norte e centro da costa do Mar Tirreno, bem como no extremo leste do rio Pó. A nova onda de mau tempo chegará no momento em que o país ainda contabiliza os danos das chuvas torrenciais e ventos fortes que causaram inundações, deslizamentos de terra e grandes perturbações em muitas áreas esta semana.

Na última terça-feira, a Itália registrou condições climáticas extremas e viu o rio Seveso, em Milão, e o lago Como transbordarem, enquanto Veneza foi salva de uma “acqua alta” recorde pelas barreiras contra inundações do sistema Mose.

A nova tempestade deverá chegar à Itália depois de atingir Reino Unido, Espanha, Bélgica, Holanda e França, com ventos de mais de 90 km/h, que podem trazer “precipitações cada vez mais abundantes no oeste da Ligúria, norte do Piemonte, nas áreas alpinas, e nas regiões do Vêneto e Friuli-Venezia Giulia”, informou o iLMeteo.it.

Na sequência, passará por Toscana, Lazio e Úmbria. “Estamos monitorando constantemente a situação”, explicaram o governador da Ligúria, Giovanni Toti, e o conselheiro da Defesa Civil, Giacomo Giampedrone.

Segundo Toti, sua “região está passando por uma forte onda de mau tempo nos últimos dias, com chuvas generalizadas que estão saturando o terreno, especialmente no leste”.

A onda de mau tempo também obrigou várias localidades a decretar o fechamento de centros educativos e espaços públicos. As aulas e a circulação ferroviária serão suspensas em alguns municípios de Friuli-Venezia Giulia, principalmente nas províncias de Gorizia, Udine e Pordenone, e em Nápoles.

As escolas também permanecerão fechadas em Borzonasca, Casarza Ligure, Lavagna, Rapallo, San Colombano Certenoli e Sestri Levante, na região da Ligúria. (ANSA).

