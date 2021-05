Itália enfrentará greve no transporte aéreo em 18 de junho

ROMA, 25 MAI (ANSA) – Os principais sindicatos da Itália convocaram nesta terça-feira (25) uma greve geral de quatro horas de todos os funcionários do transporte aéreo do país no próximo dia 18 de junho.

A paralisação ocorrerá entre 13h e 17h (horário local) para defender o setor que, segundo o edital, “sofreu e sofrerá durante meses as gravíssimas repercussões” da pandemia de Covid.

O protesto foi organizado pelo sindicatos Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Transporte Aéreo, que alegam que o transporte aéreo, “junto com o turismo, é sem dúvida um dos setores produtivos mais afetados do país”.

Os sindicatos solicitam “uma série de intervenções”, especialmente nas crises da Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti e Norwegian.

“A maior parte das atividades, neste momento, está paralisada ou opera com volumes reduzidos em 85/90% em relação ao período pré-Covid”, explicam os sindicatos no edital, lembrando que há algum tempo “pediram um mesa inédita de crise interministerial permanente e uma sala de controle que tem por objetivo garantir a estabilidade social em um setor tão afetado pela pandemia”.

De acordo com o comunicado, “após a explosão da emergência sanitária e a eliminação quase total do tráfego aéreo tornou-se mais urgente uma série de intervenções destinadas a garantir a estabilidade industrial”.

Entre os temas que os sindicatos pedem para ser debatidos estão “a prorrogação do bloco de licenciamentos até a retomada do setor”, a revisão do Plano Nacional de Aeroportos, as disputas de várias empresas, além da crise das administradoras aeroportuárias, o refinanciamento do fundo de solidariedade do setor, entre outros. (ANSA)

