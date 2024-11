Itália enfrentará Alemanha nas quartas da Liga das Nações

IstoÉ Newsi IstoÉ News - https://istoe.com.br/author/istoe-bot/ 22/11/2024 - 9:26 Para compartilhar:

ROMA, 22 NOV (ANSA) – A Itália enfrentará a Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa, que sorteou os confrontos da próxima fase nesta sexta-feira (22), em Nyon, na Suíça.

Essa é a quarta edição do torneio, e a Azzurra terminou as duas últimas em terceiro lugar, enquanto os alemães nunca chegaram às semifinais.

Os outros duelos das quartas serão Holanda x Espanha, Croácia x França e Dinamarca x Portugal. Dos times ainda na disputa, Espanha, França e Portugal buscam seu segundo título.

As partidas estão previstas para 23 de março de 2025, e o vencedor do confronto entre Itália e Alemanha pegará o ganhador do duelo entre Dinamarca e Portugal. Já a outra semifinal será disputada por quem prevalecer nos jogos entre Holanda e Espanha e Croácia e França. (ANSA).