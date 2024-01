Itália encontra templo procurado pelo imperador Constantino

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/01/2024 - 13:50 Para compartilhar:

MILÃO, 6 JAN (ANSA) – Arqueólogos encontraram na cidade de Spello, na província de Perugia, as ruínas de um templo romano do século IV d.C, que testemunha a transição do paganismo ao cristianismo e cuja construção foi feita por vontade do imperador Constantino e dedicado ao culto imperial da família Gens Flavia.

O anúncio da descoberta foi feito na reunião anual do Instituto Arqueológico da América pelo historiador Douglas Boin, da Universidade de Saint Louis, responsável pelas escavações.

Ao todo, três paredes do monumento foram localizadas sob um estacionamento. Boin concentrou a sua investigação na cidade da Úmbria com base no “Rescrito di Spello”, ou seja, o decreto com o qual o imperador Constantino permitiu a celebração de cerimônias religiosas anuais e os jogos ligados a Spello. Em troca, os moradores da região construiriam um templo dedicado aos seus antepassados.

“Houve uma continuidade religiosa notável entre o mundo romano e o mundo cristão primitivo. As coisas não mudaram da noite para o dia. Antes da nossa descoberta, nunca tivemos a sensação de que existissem locais físicos e religiosos reais associados a esta prática de culto imperial tardio”, afirmou Boin.

Segundo o historiador, “por causa da inscrição e da sua referência a um templo, Spello oferecia um potencial muito tentador para uma grande descoberta de um culto imperial sob um governante cristão”.

Boin explicou que as imagens do subsolo obtidas em correspondência com um estacionamento convenceram os estudiosos a realizar a escavação.

“Encontramos três paredes de uma estrutura monumental que as evidências sugerem pertencer a um templo romano que remonta ao período de Constantino”, acrescentou.

O especialista explicou ainda que o monumento “remonta ao século IV d.C e seria um acréscimo notável à paisagem deste canto da Itália”, além de ajudar “significativamente a compreensão da cidade antiga, da paisagem urbana antiga e da sociedade urbana no final do Império Romano, porque mostra elementos de continuidade entre o mundo pagão clássico e o mundo romano cristão primitivo”.

Por fim, Boin reforçou que ele e seus colaboradores retornarão a Spello no próximo verão para completar a escavação e examinar todo o templo, onde esperam fazer descobertas ainda mais significativas. (ANSA).

