Itália encontra mais 12 corpos após naufrágio em Lampedusa

ROMA, 15 OUT (ANSA) – A Guarda Costeira da Itália encontrou nesta terça-feira (15) o barco com migrantes que naufragou próximo da ilha de Lampedusa no último dia 7 de outubro e identificou mais 12 corpos, incluindo uma mulher e uma criança. A embarcação foi localizada por mergulhadores a cerca de 60 metros de profundidade e a seis milhas náuticas ao sul da costa italiana. Todas as vítimas foram identificadas por um robô subaquático que patrulhava a área há alguns dias. As equipes da Guarda Costeira realizarão uma operação para resgatar os mortos nos próximos dias. Segundo as autoridades, é possível que ainda existam outros corpos nas proximidades do barco.

O naufrágio aconteceu na semana passada perto de Lampedusa, localizada a pouco mais de 100 quilômetros da África. Na ocasião, a Itália conseguiu salvar 22 pessoas e retirou do mar 13 corpos de mulheres.

Ao todo, 15 migrantes estão desaparecidos, incluindo uma mãe e sua filha de oito meses. A estimativa de desaparecidos é baseada nos relatos dos sobreviventes. A tragédia ocorreu quatro dias depois que Lampedusa abrigou manifestações em memória das 368 vítimas de um naufrágio ocorrido em 2013. (ANSA)