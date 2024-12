Itália encontra corpos de alpinistas desaparecidos há 5 dias

PESCARA, 27 DEZ (ANSA) – Socorristas encontraram nesta sexta-feira (27) os corpos dos dois alpinistas que estavam desaparecidos no maciço do Gran Sasso, no centro da Itália, desde o último dia 22 de dezembro, e agora trabalham para recuperar os restos mortais.

Cristian Gualdi e Luca Perazzini, ambos de Santarcangelo di Romagna, na Emilia-Romagna, caíram enquanto desciam do “Corno Grande”, pico mais alto do Gran Sasso, com 2,9 mil metros de altitude, e as buscas por eles mobilizaram dezenas de pessoas.

Uma equipe de socorristas chegou a passar o Natal em um refúgio no sopé da montanha devido a nevascas na região durante as operações de resgate.

“A morte de Cristian Gualdi e Luca Perazzini é uma tragédia que atinge o coração da comunidade de Santarcangelo di Romagna e de todos nós. Um abraço especial às suas famílias, aos amigos e a Santarcangelo di Romagna. E um agradecimento sincero aos socorristas”, disse no X a ministra da Universidade, Anna Maria Bernini.

O Gran Sasso é um concorrido destino de alpinismo e excursionismo nos Apeninos, cordilheira que corta a Itália de norte a sul. (ANSA).