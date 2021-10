Itália encontra corpo de 3ª vítima de tempestade na Sicília

SCORDIA, 28 OUT (ANSA) – Os socorristas e bombeiros informaram que encontraram nesta quinta-feira (28) o corpo da idosa de 61 anos desaparecida durante uma forte tempestade que atingiu a Sicília, no último dia 25.

Angela Caniglia foi localizada em Scordia, a cerca de sete quilômetros de onde o corpo de Sebastiano Gambera, seu marido de 67 anos, havia sido encontrado nesta quarta-feira (27).

Com a confirmação do óbito, são três as vítimas do mau tempo que atingiu a região. Na terça-feira (26), havia sido encontrado o corpo de Paolo Claudio Grassidonio, 53 anos, em Gravina di Catania. Em ambos os casos, os carros em que as vítimas estavam foram atingidos pela correnteza e arrastados pela água.

As mortes serão investigadas pela Procuradoria da Sicília e de Catânia. No caso do casal de Scordia, será analisado o homicídio culposo (sem intenção de matar) contra sujeitos desconhecidos.

Já os procuradores de Catânia disseram estar esperando alguns documentos dos órgãos legais para determinar qual será a investigação e o crime. (ANSA).

