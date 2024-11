Itália encara a Alemanha nas quartas e sorteio define caminho até final da Liga das Nações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 11:40 Para compartilhar:

Custou caro para a Itália perder a invencibilidade e a consequente primeira colocação do grupo para a França na última rodada de classificação da Liga das Nações. Por avançar em segundo na chave, ela acabou pegando uma pedreira nas quartas de final. Em sorteio definido na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, nesta sexta-feira, caiu a Alemanha no caminho dos italianos em confronto de oito títulos mundiais – ambas são tetra.

A Uefa ainda definiu o caminho até a final da Liga das Nações. Os outros confrontos sorteados foram Portugal x Dinamarca, com o vencedor cruzando com italianos ou alemães na semifinal, com Espanha x Holanda e França x Croácia do outro lado.

Os jogos das quartas de final ocorrem nos dia 20 e 23 de março, em sistema de ida e volta, enquanto as semifinais e finais serão em jogo único. A definição da decisão ocorre nos dias 4 e 5 de junho, com a disputa na taça ocorrendo dia 8 de junho, um domingo, ainda em local indefinido.

Por ter avançado em segundo, a Itália fará o primeiro jogo em seus domínios, decidindo a vaga na Alemanha. Portugal, França e Espanha também farão o confronto decisivo do mata-mata em seus domínios.

“Serão dois jogos muito difíceis, mas temos consciência que podemos fazer bem”, disse Marco Domenichini, gerente da seleção italiana que acompanhou o sorteio no lugar do técnico Luciano Spalletti. “A Alemanha é uma seleção muito forte, estruturada e com grande tradição, que tem a mistura certa de jovens e veteranos. Temos de aproveitar as oportunidades.”

As seleções já se enfrentaram em 37 partidas na história, sendo a mais emblemática os 4 a 3 dos italianos na semifinal da Copa do Mundo de 1970, no México. A Itália leva a melhor no retrospecto com 15 vitórias diante de 9 derrotas. Foram outros 13 empates.

Campeã em 2020/21, a França terá pela frente a Croácia, de quem costuma levar a melhor – ganhou seis de 10 jogos, perdendo apenas um. “Nos conhecemos bem, nos encontramos muitas vezes desde 2018”, afirmou o técnico Didier Deschamps. “A Croácia é uma das melhores nações europeias, mantendo um alto nível em todas as principais competições. Quando você está entre os oito melhores times europeus, sabemos que só há times fortes que podemos enfrentar.”

A Croácia também parece ter gostado do sorteio. “Sabemos tudo um sobre o outro. A França é um time de primeira classe e um adversário difícil, mas esperamos um bom resultado”, disse o técnico Zlatko Dalic. “Teremos tempo suficiente para analisá-los e o mais importante para mim é que estejamos saudáveis e prontos. Estou otimista. Queremos tentar chegar à Final Four (entre os quatro melhores) novamente”, completou.

PLAYOFFS DO ACESSO/REBAIXAMENTO

Os terceiros colocados dos grupos da Liga A farão um playoff com os segundos da Liga B para ver quem estará na elite da Liga das Nações na próxima edição. E o sorteio definiu os jogos Turquia x Hungria, Ucrânia x Bélgica, Áustria x Sérvia e Grécia x Escócia.

A Uefa anunciou que húngaros, belgas, sérvios e escoceses definirão a vaga em casa, também em duelos de ida e volta nos dias 20 e 23 de março.