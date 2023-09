Itália elegerá melhor gelato de Tiramisù do mundo em outubro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/09/2023 - 12:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – A Itália sediará a primeira edição do “World Best Tiramisù Gelato”, competição destinada a escolher o melhor sorvete de tiramisù do mundo, no próximo dia 6 de outubro.

A disputa será realizada em Loggia dei Cavalieri, um dos edifícios mais representativos do centro histórico de Treviso, às 18h30 (horário local), e poderá ser acompanhada gratuitamente. Ao todo, são 12 concorrentes.

Um júri formado por sorveteiros artesanais membros da “Accademici Italiani Artigiani Gelatieri”, associação que tem como objetivo proteger a qualidades dos gelatos da Itália, premiará o melhor sorvete criativo de tiramisù, avaliando a imaginação, o equilíbrio dos ingredientes, a percepção de todos os sabores e a apresentação.

Todas as opções concorrentes estão disponíveis para quem quiser prová-las na sorveteria “Dassie Gelato – Sant’Agostino”, em Treviso. No local, os clientes também poderão experimentar outros sabores criativas de tiramisù preparados diretamente por Stefano Dassie, três vezes vencedor do guia Gambero Rosso.

A nova competição ocorre por ocasião da Copa do Mundo de Tiramisù, que escolherá a melhor versão da famosa sobremesa italiana entre os próximos dias 5 e 8 de outubro. Esta disputa, inclusive, conta com a corregedora brasileira Patricia Guerra entre os finalistas.

Considerado um dos doces italianos mais famosos, o Tiramisù é feita à base de mascarpone, biscoitos, café e cacau e já conquistou o Brasil e o mundo por sua explosão de sabor. (ANSA).

