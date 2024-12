Itália e Vaticano reabrem ao público passagem secreta papal

ROMA, 23 DEZ (ANSA) – Após um trabalho de restauração que durou cerca de seis meses, a Itália e o Vaticano reabriram ao público nesta segunda-feira (23) o Passetto del Borgo, uma passagem fortificada que era usada como uma rota secreta de fuga dos Papas.

A histórica rota, que liga o Vaticano ao Castelo Sant’Angelo, em Roma, foi construída em 1277 e ficou famosa por ter sido usada pelo papa Clemente VII em 1527, durante o Saque de Roma.

Já na Segunda Guerra Mundial, o local serviu como esconderijo para fugitivos antifascistas.

Outro antigo líder da Igreja Católica que utilizou o trajeto para fugir de invasores foi Alexandre VI, em 1494.

O Passetto del Borgo, que tem cerca de 700 metros de comprimento, foi totalmente reaberto para receber visitas guiadas, inclusive à noite, mas em pequenos grupos e estritamente mediante reserva. De todas as formas, os turistas terão a oportunidade de repetir os passos de diversas figuras históricas.

O passeio começa no Bastione San Marco e o trajeto é marcado por partes cobertas e ao ar livre, onde os visitantes podem aproveitar uma vista deslumbrante da capital italiana.

“Esta passagem fortificada não é apenas um elemento arquitetônico de rara beleza, mas representa um capítulo fundamental na história de Roma, capaz de relatar momentos cruciais da cidade e sua dimensão universal. Um lugar que convida à descoberta e ao conhecimento foi devolvido aos cidadãos e visitantes, propondo um diálogo entre história, cultura e paisagem urbana”, disse Massimo Osanna, diretor geral dos museus da Itália.

A reabertura da construção aconteceu pouco tempo antes do início das celebrações do Jubileu de 2025. O megaevento será inaugurado na noite da véspera do Natal de 2024, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano. (ANSA).