Itália e Turquia devem anunciar acordos bilaterais nesta terça

ROMA, 29 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, recebeu nesta terça-feira (29), em Roma, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que desembarcou no país para participar da quarta cúpula intergovernamental Itália-Turquia, que deve anunciar acordos entre as partes. Erdogan deve visitar ainda o Vaticano e o Palácio Quirinale, onde será recebido pelo presidente italiano, Sergio Mattarella.

Após uma reunião bilateral entre Meloni e o Erdogan, será realizada uma sessão plenária com as respectivas delegações oficiais. Também estão previstas uma cerimônia para troca de acordos, a adoção de uma declaração conjunta e um comunicado à imprensa.

A agenda do chefe de Estado turco na Itália também prevê um encontro com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e na sequência, ele será recebido por Mattarella.

(ANSA).