Itália e Turquia apresentam candidatura conjunta para sediar Eurocopa-2032

A Itália, atual campeã europeia, e a Turquia decidiram apresentar uma candidatura conjunta para a organização da Eurocopa de 2032, anunciou a Uefa nesta sexta-feira (28).

“A Uefa confirma que recebeu hoje um pedido da Federação Italiana de Futebol (FIGC) e da Federação Turca de Futebol (TFF) para fundir as respectivas candidaturas individuais numa candidatura conjunta para acolher o Uefa Euro 2032”, escreveu a entidade europeia em um comunicado.

A federação turca apresentou inicialmente um dossiê para as edições de 2028 e 2032, enquanto a Itália manifestava interesse em sediar a Eurocopa de 2032 desde fevereiro de 2022.

Para 2028, a Uefa registrou uma candidatura conjunta apresentada por Inglaterra, Irlanda do Norte, Irlanda, Escócia e País de Gales.

“A Uefa vai agora trabalhar com a FIGC e com a TFF de modo a garantir que a documentação apresentada para a sua candidatura conjunta esteja em conformidade com os requisitos da proposta. Caso a proposta conjunta cumpra tais requisitos, esta será apresentada ao Comitê Executivo da Uefa na reunião marcada para 10 de outubro, na qual serão feitas as nomeações para 2028 e 2032”, detalhou a entidade que rege o futebol europeu.

A Itália já organizou a Euro-1968 e 1980, enquanto a Turquia jamais sediou uma Eurocopa.

