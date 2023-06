Itália e Suriname assinam acordo sobre serviço de dívida

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 11:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 23 JUN (ANSA) – O embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello, assinou ontem (22) o acordo entre os governos da República Italiana e do Suriname sobre o tratamento do serviço da dívida.

O acordo, já assinado em Paramaribo pelo ministro das Finanças e Planejamento do Suriname, Kermechend Raghoebarsing, prevê a remodelação dos pagamentos da dívida do país com a Sace, em um valor aproximado de 6,8 milhões de euros.

A República do Suriname expressou formalmente sua gratidão “pelo grande apoio recebido do governo da República Italiana, que permitirá ao Suriname continuar seu programa de reforma econômica com o apoio do Fundo Monetário Internacional e dos principais parceiros econômicos”.

“A assinatura do acordo, após uma longa e complexa negociação, é mais uma manifestação do excelente estado das relações bilaterais entre Itália e Suriname, coroado, nos últimos tempos, pela intensificação dos contatos institucionais e pelo fortalecimento da cooperação em múltiplos setores”, disse o embaixador Azzarello. (ANSA).

