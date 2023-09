Itália e São Paulo reforçam cooperação educacional

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 9:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) – O cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, e a diretora escolar do consulado, Monica Faggionato, se reuniram com o secretário de Educação do governo paulista, Renato Feder.

O encontro teve como objetivo fortalecer a cooperação bilateral e o ensino da língua italiana no estado de São Paulo.

“Obrigado pela recepção calorosa, professor Renato Feder.

Será um prazer trabalhar juntos para melhorar os intercâmbios no campo da educação e do ensino do italiano”, escreveu Fornara nas redes sociais. (ANSA).

