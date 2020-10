Itália e Polônia empatam por 1 a 1 pela Liga das Nações

As seleções da Itália e Holanda ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira em Bérgamo, pela quarta rodada do Grupo 1 da liga A da Liga das Nações.

No estádio Atleti Azzurri d’Italia, os gols da partida saíram no primeiro tempo, com o meia Pellegrini abrindo o placar para os donos da casa (16 minutos) e com o também meia Van de Beek empatando pouco depois para os holandeses (25).

No outro jogo da chave, a Polônia atuou também em casa e venceu a Bósnia por 3 a 0, em Cracóvia.

Com estes resultados, a seleção polonesa assumiu a liderança do grupo com sete pontos, um mais que os agora vices-líderes italianos (6). A equipe da Holanda vem em terceiro, com 5, e a lanterna Bósnia tem apenas 2 pontos em quatro jogos pelo torneio continental.

No próximo dia 15 de novembro as equipes voltam a campo pela competição europeia, com Holanda recebendo os bósnios e a Itália jogando novamente em casa, agora contra os poloneses.

