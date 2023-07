++ Itália e EUA pretendem fortalecer relações com África ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 20:01 Compartilhe

WASHINGTON, 27 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planejam fortalecer as relações com a África, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (27).

“Os Estados Unidos e a Itália compartilham a intenção de fortalecer as relações com a África com base em uma parceria entre iguais, e observam a importância de mobilizar o setor privado, nossos parceiros da ONU, o desenvolvimento multilateral bancos e instituições financeiras internacionais para apoiar esses esforços”, diz a nota divulgada após o encontro entre os líderes. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias