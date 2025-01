Itália e EUA discutem aliança sobre ‘prioridades do mundo’

WASHINGTON, 27 JAN (ANSA) – O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, conversaram no último domingo (26) para reforçar a aliança entre os dois países.

Segundo a porta-voz do Departamento de Estado do governo de Donald Trump, Tammy Bruce, os chefes das duas diplomacias também “discutiram a importância de uma verdadeira divisão de encargos entre todos os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte [Otan]”, além de abordar “modos para promover a parceria entre Estados Unidos e Itália através de uma colaboração estreita sobre as prioridades do mundo”.

Após a conversa com Rubio, Tajani confirmou nesta segunda (27) que as “relações entre Itália e EUA são muito fortes”. “Não houve nenhuma mensagem negativa do lado americano em relação à Itália, por isso acredito que as coisas estão indo na direção certa”, comentou o ministro.

O vice-premiê italiano também contou que discutiu com Rubio a deriva protecionista do governo republicano, ainda que não tenham “entrado em detalhes”.

“A guerra comercial, em geral, não faz bem a ninguém, principalmente para um país como a Itália, onde 40% do produto interno bruto vem das exportações. O nosso interesse é que haja soluções positivas, e não ações e reações”, afirmou Tajani, que espera que a União Europeia consiga encontrar “uma voz comum” para “um acordo” com os EUA. (ANSA).