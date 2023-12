Itália e Egito trabalham pela ‘paz sustentável’ em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

DUBAI, 2 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu neste sábado (2) com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para reforçar os esforços para garantir uma “paz sustentável” em Gaza.

O encontro ocorreu à margem da 28ª edição da Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, a COP28, que tem a crise em andamento no Oriente Médio no topo da sua agenda.

Em relação ao conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, o gabinete da premiê italiana no Palazzo Chigi explicou que “houve um acordo sobre a continuação da ação diplomática urgente e coordenada para conter a sua maior expansão e as consequências humanitárias relacionadas”.

A Itália e o Egito “concordaram em continuar a trabalhar num espírito de cooperação reforçada, a fim de alcançar uma paz sustentável em Gaza”, acrescenta a nota. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias