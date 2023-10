Itália e Egito firmam declaração conjunta contra migração ilegal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 14:01 Compartilhe

CAIRO, 11 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se reuniu nesta quarta-feira (11) com seu homólogo egípcio, Sameh Shoukry, no Cairo, para tratar de temas como o desenvolvimento regional e a questão da migração.

“Emerge a vontade comum de combater os traficantes de pessoas”, disse Tajani após o encontro.

Na declaração, os dois países se empenham a “reforçar ainda mais o diálogo e a cooperação sobre as questões migratórias, inclusive promovendo caminhos legais e combatendo a migração irregular, expressando sua preocupação pela crescente pressão da migração irregular através do Mediterrâneo, e o preço inaceitável em termos de vidas humanas”.

“Os ministros renovaram seu apelo por uma abordagem mais global e organizada e uma ação mais decidida e eficaz, a nível bilateral e em cooperação com a União Europeia e as organizações internacionais, além da ONU e suas agências competentes, para enfrentar as causas profundas da migração irregular”, prossegue o texto.

“Entre elas está a falta de desenvolvimento socioeconômico e outros desafios globais como a mudança climática e a insegurança alimentar. Precisamos aumentar e mobilizar o apoio financeiro para o Egito, a fim de aliviar o ônus de receber um número crescente de migrantes e refugiados, potencializando a repatriação voluntária e a reintegração”, elenca a declaração.

Segundo Tajani, os dois países estudam a possibilidade de colaboração para migração regular, “importando” mão de obra egípcia para setores como a indústria e a agricultura. (ANSA).

