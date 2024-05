Itália e Brasil estão unidos na defesa da paz, diz subsecretária

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 MAI (ANSA) – A subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Maria Tripodi, afirmou que seu país e o Brasil estão “unidos na promoção dos valores globais da paz, dos direitos humanos e da sustentabilidade”.

A declaração foi dada na noite de segunda-feira (6), na cerimônia de entrega da primeira edição do Prêmio Ciccillo Matarazzo per Italiani nel Mondo, realizada na Embaixada do Brasil em Roma.

A honraria foi criada pelo empresário e ex-embaixador Andrea Matarazzo, com apoio da associação Promo Brasile-Italia, presidida por Giacomo Guarnera, e homenageia ítalo-descendentes que tenham se destacado no exterior.

“Itália e Brasil estão construindo um percurso de intensificação de suas relações em nível político, cultural e econômico”, afirmou Tripodi, que esteve em São Paulo na segunda semana de abril.

“Os dois países estão no centro do cenário internacional, graças às respectivas presidências do G7 e do G20, unidos na promoção de valores globais de paz, direitos humanos e sustentabilidade ambiental”, acrescentou.

O primeiro laureado com o Prêmio Ciccillo Matarazzo é o bilionário do agronegócio Rubens Ometto, presidente da gigante do setor de açúcar e álcool Cosan e bisneto de Antonio Ometto, italiano de Pádua que migrou ao Brasil em 1887.

“Essa é uma iniciativa meritória de reconhecimento aos ítalo-brasileiros que contribuíram e continuam contribuindo significativamente para o bem-estar da sociedade brasileira”, ressaltou a subsecretária. (ANSA).