Itália e Brasil duelam por vaga nas semifinais da Copa sub-17

SÃO PAULO, 11 NOV (ANSA) – Buscando uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo sub-17, Brasil e Itália se enfrentarão nesta segunda-feira (11), no Estádio Olímpico, em Goiânia, a partir das 20h (horário de Brasília).

No Mundial sub-17, a seleção brasileira chega no confronto invicta, com quatro vitórias em quatro jogos. Os donos da casa passaram na fase de grupos por Canadá, Nova Zelândia e Ângola.

Já nas oitavas, bateu com dificuldades o Chile.

A Itália, por sua vez, venceu Ilhas Salomão e México na fase de grupos, mas foi derrotada pelo Paraguai. No mata-mata, o país europeu venceu por 1 a 0 o Equador, com um belo gol de falta de Gaetano Oristanio.

Para o duelo, o Brasil não poderá contar com o atacante Talles Magno, do Vasco, que machucou a coxa direito no último jogo e foi cortado do Mundial. Em seu lugar, o técnico Guilherme Dalla Déa colocou o meia Pedro Lucas, do Grêmio. Já os Azzurrini contam com Degnand Gnonto, da Inter de Milão, como principal destaque.

O vencedor do duelo enfrentará o vencedor da partida entre França e Espanha. A outra semifinal já foi definida e será disputada por México e Holanda.(ANSA)