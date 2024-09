Itália e Brasil discutem ações para aumentar fluxos turísticos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 22 SET (ANSA) – Os ministros do Turismo do Brasil, Celso Sabino, e da Itália, Daniela Santanchè, se reuniram à margem do encontro ministerial do G20 em Belém, no Pará, para discutir colaborações no setor.

Segundo a Embaixada do país europeu no Brasil, a conversa serviu para “aprofundar a troca de opiniões sobre temas de interesse comum das presidências italiana no G7 e brasileira no G20 no âmbito do turismo”.

Santanchè e Sabino também discutiram a “implementação do memorando de entendimento no setor do turismo, assinado em julho passado à margem da visita do presidente [Sergio] Mattarella ao Brasil, para o aumento dos fluxos turísticos entre os dois países, com particular referência à iniciativa do turismo de raízes”.

Durante o G20 em Belém, a representante italiana ainda teve reuniões bilaterais com ministros da Alemanha, da Arábia Saudita, do Azerbaijão e do Canadá.

Entre 13 e 15 de novembro, a Itália sediará a cúpula de ministros do Turismo do G7, em Florença. (ANSA).