Itália e Brasil assinam memorando operacional antidrogas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 13 DEZ (ANSA) – O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, se reuniu nesta sexta-feira (13) com Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil.

A cúpula entre os dois ministros, segundo o governo italiano, também teve as participações de Vittorio Pisani, chefe de polícia e diretor-geral de Segurança Pública da nação europeia, e Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal (PF). Ambos assinaram um memorando operacional antidrogas.

“A assinatura permitirá aos nossos serviços responsáveis pela aplicação da lei dar uma resposta cada vez mais eficaz a um fenômeno que há muito nos vê lado a lado nas estratégias de prevenção e combate aos traficantes de drogas. Esta ferramenta contribuirá também para reforçar o compromisso comum contra a ‘ndrangheta, no âmbito do projeto I-CAN, e para a definição de estratégias de coordenação mais eficazes contra o crime organizado transnacional, o programa EL PAcCTO 2.0”, disse Piantedosi.

O ministro italiano ainda lembrou “os excelentes resultados alcançados na cooperação com o Brasil nessas questões, que estão intimamente ligadas e devem ser abordadas com estratégias cada vez mais inovadoras, como foi reiterado pelos respectivos presidentes na declaração final do G20, no Rio de Janeiro”.

(ANSA).