Itália e Brasil assinam acordo sobre informações sigilosas

SÃO PAULO, 4 JUL (ANSA) – O embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, assinaram hoje um acordo sobre a troca e a proteção mútua de informações sigilosas.

O novo pacto substitui o anterior de manutenção de sigilo entre a República da Itália e a República Federativa do Brasil, de 27 de agosto de 1976, e tem como objetivo fortalecer e atualizar as regras comuns a ser aplicadas para garantir a segurança das informações classificadas trocadas por meio de organizações públicas ou privadas que possuam licenças de segurança.

Sua entrada em vigor garantirá uma maior consolidação das excelentes relações entre os dois países em todos os setores que envolvam o tratamento de informações confidenciais, começando por aquelas militares, com a atualização automática do acordo bilateral de cooperação no setor de defesa e do acordo técnico para o desenvolvimento das forças navais, complementar ao anterior. (ANSA).

