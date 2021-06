Itália e Áustria não farão reconhecimento em Wembley

ROMA, 24 JUN (ANSA) – A Uefa não permitiu que as seleções da Itália e da Áustria façam nesta sexta-feira (25) o reconhecimento do gramado do Estádio de Wembley, em Londres.

Em um comunicado, a Uefa explicou que a decisão foi tomada para preservar o já castigado gramado do histórico estádio inglês.

Além de ter recebido três jogos da fase de grupos da Eurocopa, Wembley sediará dois confrontos das oitavas, as duas semifinais e a grande final da competição.

Ao lado do técnico Roberto Mancini, a Federação Italiana de Futebol (Figc) avalia outras soluções para o elenco da Azzurra fazer o último treino antes do decisivo duelo diante dos austríacos, que está agendado para sábado (26).

Não está descartada a hipótese da seleção italiana adiar o seu voo de Florença a Londres por algumas horas para seguir trabalhando no CT de Coverciano.

Os italianos estão com 100% de aproveitamento na Eurocopa. Caso a Azzurra passar pelos austríacos, enfrentará nas quartas de final Bélgica ou Portugal em Munique, na Alemanha. (ANSA).

