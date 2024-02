Itália e Argentina podem cooperar contra crime organizado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/02/2024 - 18:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 5 FEV (ANSA) – O reforço da cooperação bilateral em prol do combate ao crime organizado foi o principal tema de uma reunião realizada nesta segunda-feira (5), em Buenos Aires, entre o ministro da Justiça da Argentina, Mariano Cuneo Libarona, e o embaixador da Itália no país, Fabrizio Lucentini.

“O embaixador Lucentini e o ministro Libarona se reuniram para discutir o fortalecimento da cooperação entre Itália e Argentina no campo da assistência jurídica internacional em apoio ao combate conjunto ao crime organizado”, informou um comunicado.

Nas últimas semanas, Lucentini se reuniu com autoridades do governo Milei como o chefe de gabinete do presidente e os ministros das Relações Exteriores e da Defesa. (ANSA).

