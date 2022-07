Itália é ‘aliado mais confiável’ da Otan, diz chefe do Pentágono

WASHINGTON, 14 JUL (ANSA) – O ministro da Defesa da Itália, Lorenzo Guerini, realizou uma visita oficial ao Pentágono nesta quinta-feira (14) e ouviu de seu homólogo norte-americano, Lloyd Austin, que Roma é o aliado “mais confiável” dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“A Itália dá uma contribuição excepcional. A sua presença militar nos Bálcãs, na Romênia, no Líbano e em numerosos países africanos, além do comando na missão no Iraque, confirma que a Itália é a aliada mais confiável dos Estados Unidos na Otan”, disse em coletiva.

Por sua vez, Guerini ressaltou que “no flanco sul, não tanto no âmbito UE, mas Otan, a Itália pretende ter um papel de protagonismo, partindo do Mediterrâneo, para garantir os interesses comuns em segurança – também com o pano de fundo do conflito na Ucrânia”.

Sobre a guerra iniciada pela Rússia no território ucraniano, o ministro italiano reforçou que Roma continuará “a fazer a sua parte” com a entrega de equipamentos e em coordenação com os aliados. Guerini ainda lembrou que Roma reforçou o “flanco leste da Otan”, em particular, na Hungria e na Bulgária.

“Apoiaremos Kiev até que seja necessário. O objetivo é que o país enfrente eventuais negociações em pé, em uma posição de força ou nas melhores condições possíveis. O andamento das operações em terra será determinante, mas é Kiev que deve decidir as condições para impor uma eventual negociação”, acrescentou ressaltando que o presidente russo, Vladimir Putin, “usa uma brutalidade que não distingue entre objetivos militares e civis”.

Lloyd agradeceu “por tudo” que a Itália está fazendo na guerra ucraniana e ressaltou que o conflito “aumentou a força da nossa ligação transatlântica”. (ANSA).