Itália e Alemanha empatam na estreia da Liga das Nações

ROMA, 5 JUN (ANSA) – As seleções da Itália e da Alemanha se enfrentaram neste sábado (4) no Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna, e empataram em 1 a 1 na partida válida pela primeira rodada da Liga das Nações.

Pellegrini e Kimmich marcaram os gols no segundo tempo do jogo, que foi marcado por boas defesas do goleiro italiano Donnarumma.





Com o resultado, as duas equipes tetracampeãs mundiais começam o torneio com um ponto. A liderança do Grupo 3 é da Hungria, que surpreendeu ao vencer a Inglaterra por 1 a 0.

Na próxima rodada, na terça-feira (7), a Itália receberá a Hungria, no Stadio Dino Manuzzi, enquanto a Alemanha enfrenta a Inglaterra. (ANSA)