Itália dobra repasses para programa espacial europeu

ROMA, 28 NOV (ANSA) – O governo da Itália anunciou nesta quinta-feira (28) um aumento de 100% em sua contribuição para a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), chegando a um valor de 2,288 bilhões de euros pelos próximos três anos.

Segundo o subsecretário do Conselho dos Ministros, Riccardo Fraccaro, trata-se do maior repasse da história italiana para a entidade. “O setor espacial é a força motriz para o desenvolvimento, a inovação e a competitividade do país”, disse.

A contribuição de Roma corresponde a 16% do orçamento da ESA para o período 2020-2022, que totaliza 14,4 bilhões de euros, 2 bilhões a mais que o previsto. Apenas Alemanha (3,294 bilhões, 22,9%) e França (2,664 bilhões, 18,5%) repassam mais dinheiro à agência.

A ESA conta com 22 Estados-membros plenos, a maioria deles da União Europeia, e pretende gastar 2,541 bilhões de euros no próximo triênio com programas de observação da Terra.

Outros 2,238 bilhões serão destinados ao transporte espacial, incluindo o desenvolvimento de novos foguetes europeus, como o Vega C, que está sendo construído na Itália. Já as ações de exploração humana e robótica do Universo receberão 1,953 bilhão.

(ANSA)