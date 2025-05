Itália diz ser ‘aliada’ dos EUA, não ‘subalterna’

ROMA, 2 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, confirmou que seu país é um “aliado” dos Estados Unidos, “mas sem ser subalterno”, destacou. A declaração foi dada ao AdnKronos, que publicou a entrevista nesta sexta-feira (2).

“O último fruto desta boa relação, por exemplo, é o anúncio do presidente dos EUA em quer restaurar o ‘Columbus Day’ [Dia de Colombo], uma data tão apreciada pela comunidade ítalo-americana, que nos últimos anos, sofreu um vergonhoso ataque ideológico em nome da cultura do cancelamento”, afirmou Meloni, referindo-se à data que celebra a chegada do genovês Cristóvão Colombo às Américas em 12 de outubro de 1492.

“Em nome dos italianos, agradeço a Donald Trump por esta escolha”, acrescentou a premiê.

Em abril, Meloni foi muito elogiada pelo presidente americano durante sua visita à Casa Branca, onde discutiu, dentre outros assuntos, as tarifas impostas pelo governo dos EUA a produtos da União Europeia. Além disso, na sequência, foi sua vez de receber em Roma o vice-presidente do governo de Washington, J.D.Vance.

Na entrevista publicada hoje, a premiê comentou ainda sua relação com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, definindo-a como “uma colaboração consolidada e um relacionamento de estima inspirado na resolução de problemas e na máxima sinceridade”.

“Quando tivemos visões diferentes, como aconteceu recentemente, quando apoiei com firmeza que os investimentos na defesa europeia não deveriam se limitar à questão das armas, mas deveriam abordar a segurança dos cidadãos em todos os seus aspectos, nós tivemos bons resultados”, exemplificou Meloni.

“É isso que tento fazer com todos os interlocutores internacionais”, finalizou. (ANSA).