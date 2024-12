Itália diz seguir crise na Coreia do Sul com ‘máxima atenção’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 3 DEZ (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, acompanha com “a máxima atenção” a situação na Coreia do Sul, após o presidente Yoon Suk Yeol decretar lei marcial, desencadeando um protesto em frente ao Parlamento em Seul.

A informação foi relatada pela Farnesina, lembrando que, para qualquer necessidade, os italianos no território sul-coreano podem entrar em contato com a Unidade de Crise do país europeu pelo telefone +39 06 36225 ou pelo aplicativo Viaggiare Sicuri.

Após a imposição da lei marcial, o Parlamento sul-coreano aprovou por unanimidade a rejeição da legislação e uma resolução para apelar sua extinção. Durante sessão plenária emergencial, todos os 190 deputados presentes votaram a favor da medida contra o decreto de Yoon, segundo a agência Yonhap. (ANSA).