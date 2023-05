Itália diz que falas de ministro francês são ‘inaceitáveis’

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 11:01 Compartilhe

PARIS, 4 MAI (ANSA) – Um representante do primeiro escalão do governo da França afirmou nesta quinta-feira (4) que a premiê da Itália, Giorgia Meloni, é “incapaz” de lidar com a crise migratória no Mediterrâneo.

A declaração ameaça abrir uma crise diplomática com Roma, cujo ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, cogita até cancelar uma missão em Paris, onde se reuniria com sua homóloga francesa, Catherine Colonna.

“Existe um fluxo de migrantes em Menton [na fronteira com a Itália] porque a senhora Meloni, escolhida pelos amigos da senhora [Marine] Le Pen, é incapaz de resolver as questões migratórias pelas quais foi eleita”, disse o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, à emissora RMC. Ele culpa o governo italiano pelo aumento dos fluxos migratórios no sul da França, uma vez que boa parte dos deslocados internacionais que atravessam o Mediterrâneo Central não permanece na Itália.

“Estamos vendo que isso não para e se amplifica porque a Itália passa por uma grave crise migratória”, ressaltou Darmanin.

Em resposta, Tajani rebateu que as declarações do ministro francês são “inaceitáveis”, mas, ao ser questionado se desistirá da missão em Paris, disse apenas: “Veremos”.

Segundo o Ministério do Interior italiano, o país já recebeu 40,9 mil deslocados internacionais via Mediterrâneo em 2023, quase quatro vezes mais que no mesmo período do ano passado.

(ANSA).

