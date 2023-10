Itália diz não ter informação sobre libertação de reféns em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2023 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 OUT (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse nesta segunda-feira (23) não ter informações sobre a possível libertação de 50 reféns com dupla nacionalidade mantidos em Gaza pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

A declaração foi dada à margem de uma reunião de dois dias com os ministros das Relações Exteriores da União Europeia em Luxemburgo e rebate as notícias publicadas pelo jornal New York Times sobre a possível libertação pelo Hamas de cerca de 50 cidadãos.

“Isto é um boato da imprensa, ainda não temos notícias precisas sobre o assunto. Estamos trabalhando para isso. Nossa embaixada em Tel Aviv, nosso consulado em Jerusalém, nossa embaixada no Cairo e a nossa Unidade de Crise, estamos todos fortemente empenhados em alcançar o objetivo de libertar os reféns com o diálogo que continuamos a ter com os vários países”, explicou.

Tajani revelou que falará sobre o tema nesta noite com o chanceler brasileiro, que liderará a reunião do Conselho de Segurança da ONU. “Estamos 100% comprometidos com a libertação dos reféns e com a retirada dos italianos que estão em Gaza.

Espero que o mais rápido possível”, acrescentou.

Durante a entrevista, o ministro italiano também ressaltou que “é preciso haver uma desescalada no conflito com o fim do lançamento de foguetes pelos grupos militantes Hamas e Hezbollah”, porque “não se pode permitir que o Hamas faça o que quer”.

Tajani enfatizou ainda que Israel “tem o direito de se defender”, mas que isso deve ser “de forma proporcional, sem atingir indiscriminadamente a população civil em Gaza”.

Além disso, reforçou que o risco de o conflito se espalhar para além de Israel e Gaza “existe” e que estão em curso esforços para garantir que “isto não se torne uma realidade”.

“Todos nós, os Estados Unidos e a UE, estamos a trabalhar na via diplomática e a Itália assumiu um papel de liderança. O objetivo é evitar o incêndio no Oriente Médio”, declarou.

O chanceler italiano defendeu “pausas humanitárias para permitir a entrada de suprimentos em Gaza”, mas explicou que “a trégua não pode significar renúncia por parte de Israel a sua própria defesa e se abster de atacar o Hamas enquanto o Hamas e o Hezbollah continuam a lançar foguetes contra o território israelense”.

“A pausa humanitária diz respeito à proteção do povo palestino, a trégua neste momento corre o risco de proteger o Hamas”.

Por fim, garantiu que o objetivo a ser alcançado, que é o da posição italiana, é o de “dois povos, dois estados, dando ao povo palestino uma perspectiva para acabar com a guerra”.

O conflito entre Israel e Hamas teve início no último dia 7 de outubro, quando o grupo islâmico deflagrou uma ofensiva contra o território liderado pelo premiê Benjamin Netanyahu. Até o momento, mais de 6 mil pessoas morreram, sendo mais de 4,6 mil em Gaza e 1,4 mil em Israel. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias