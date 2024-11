Itália diz esperar que EUA não negligenciem Europa após eleições

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 5 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, pediu nesta terça-feira (5) que o novo presidente dos Estados Unidos não negligencie as relações com a Europa e com a África.

O país mais rico do mundo vai às urnas para decidir quem entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump ocupará a Casa Branca pelos próximos quatro anos, e o ex-presidente já indicou que pode travar uma guerra comercial contra a União Europeia caso volte ao poder.

“Nós somos amigos dos Estados Unidos, independentemente de quem vencer. A única coisa que espero é que o futuro presidente não dê as costas para a Europa, o Mediterrâneo e a África, onde os Estados Unidos, juntos com a Europa, podem exercer um papel fundamental”, disse Tajani durante um evento em Matera, sul da Itália.

“Espero também que não sejam tomadas decisões que penalizem as exportações do nosso país, que representam 40% do PIB [produto interno bruto]”, acrescentou.

Na semana passada, durante comício na Pensilvânia, Trump prometeu fazer a Europa pagar um “preço alto” por supostamente não comprar produtos americanos. “Todos os gentis países europeus são brutais. Eles não levam nossos carros, não ficam com nossos produtos agrícolas, e vendem milhões de carros nos Estados Unidos”, disse o republicano na ocasião. (ANSA).