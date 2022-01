Itália divulga as 10 finalistas à Capital da Cultura de 2024

ROMA, 31 JAN (ANSA) – O Ministério dos Bens Culturais e do Turismo da Itália anunciou nesta segunda-feira (31) as 10 cidades finalistas que vão concorrer ao título de “Capital Italiana da Cultura” de 2024 As cidades que foram escolhidas para a final são: Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Pesaro, Sestri Levante com Tigullio, Siracusa, União dos Municípios Paestum-Alto Cilento, Viareggio e Vicenza.

Agora, as cidades selecionadas serão auditadas, por videoconferência, nos dias 3 e 4 de março de 2022 pelo júri presidido por Silvia Calandrelli, que deverá indicar ao ministro Dario Franceschini a candidatura mais adequada.

“Este ano temos duas hipóteses e esperamos poder jogar até ao fim. Conhecemos muito bem as riquezas que a Toscana pode oferecer, do mar às montanhas, passando pelas cidades da arte.

Toscana é cultura, é a região que pode ostentar um quarto do patrimônio cultural italiano”, celebrou o governador da Toscana, Eugenio Giani.

Ao longo dos anos, o título de Capital da Cultura foi atribuído às cidades de Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena em 2015; Mântua em 2016; Pistoia em 2017; Palermo em 2018; Parma em 2020 e 2021.

Já em 2022, a Capital de Cultura é a cidade de Procida, enquanto que o título de 2021 será representado por Bergamo e Brescia.

(ANSA)

Saiba mais