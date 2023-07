Itália deve eleger substituto de Berlusconi no Senado em outubro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 7 JUL (ANSA) – A Itália vai realizar eleições suplementares para substituir o ex-premiê Silvio Berlusconi na cadeira que ele ocupava no Senado.

O governo pretende realizar o pleito nos dias 22 e 23 de outubro, mas as datas ainda serão submetidas à aprovação do presidente do país, Sergio Mattarella.

A decisão foi tomada pelo governo italiano por sugestão da premiê Giorgia Meloni e do ministro do Interior, Matteo Piantedosi.

A escolha deverá ser feita no colégio eleitoral do distrito de Monza, no norte do país, onde Berlusconi foi eleito em outubro de 2022. Na ocasião, ele assumiu o cargo quase nove anos após uma condenação por fraude fiscal que levou à sua cassação em 2013 e tornou-o inelegível até 2018. (ANSA).

