Itália detém suspeito de gerar confusão em boate

ANCONA, 09 DEZ (ANSA) – O suspeito de ter causado o tumulto que matou seis pessoas em uma discoteca de Corinaldo, no centro-leste da Itália, foi detido pela polícia, mas por posse de drogas.

A suspeita não tem ligação com o desastre da boate Lanterna Azzurra, ocorrido na madrugada do último sábado (8). O jovem de 15 anos reside na província de Ancona, onde fica Corinaldo, e a polícia encontrou drogas em sua casa durante uma inspeção na manhã de sábado.

Os investigadores chegaram até ele com base no depoimento de alguns jovens que o identificaram como suspeito de ter lançado o spray de pimenta que teria gerado a confusão na discoteca, mas ainda não há nenhum vídeo ou outra prova que demonstre seu envolvimento no tumulto.

O jovem, cujo nome não foi divulgado, não é investigado oficialmente por causa da confusão e está detido exclusivamente por posse de drogas. Os investigadores, segundo o comandante da Arma dos Carabineiros em Ancona, Cristian Carrozza, não descartam sequer que outro fator tenha causado a correria na boate. “A do spray não é a única pista a ser seguida”, disse.

Segurança – A tragédia ocorreu durante um show do rapper Sfera Ebbasta na boate Lanterna Azzurra, que recebia um público formado sobretudo por adolescentes. O lançamento do spray de pimenta teria provocado pânico na multidão, que, ao tentar fugir, acabou derrubando uma balaustrada e pisoteando muitas pessoas.

O balanço contabiliza seis mortos, incluindo cinco adolescentes de 14 a 16 anos e uma mãe de 39 que acompanhava a filha de 11 no show de Sfera Ebbasta. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, sendo que sete estão em estado grave, com traumatismos cranianos e torácicos. Confusões provocadas por spray de pimenta não são algo inédito na Itália. Em junho de 2017, um episódio semelhante deixou uma mulher morta em uma concentração de torcedores da Juventus na Praça San Carlo, no centro de Turim, onde telões transmitiam a final da Liga dos Campeões da Europa.

As autoridades também apuram se a discoteca estava superlotada.

No último sábado, a chefe do Ministério Público de Ancona, Monica Garulli, disse que 1,4 mil ingressos haviam sido vendidos para o show, sendo que a Lanterna Azzurra tem capacidade para 870 pessoas. No entanto, neste domingo (9), o comandante Carrozza desmentiu a informação e disse que 680 entradas foram colocadas à venda e que 500 foram retiradas.

“A cifra difundida ontem, de 1,4 mil bilhetes, se baseava nos números de série”, afirmou. De acordo com Carrozza, a capacidade da boate no momento do espetáculo era de 459 pessoas, já que somente dois dos três ambientes estavam abertos – também no sábado, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, havia falado que apenas um ambiente funcionava. (ANSA)