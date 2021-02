Itália detecta mais 2 casos suspeitos de variante brasileira

PERUGIA, 2 FEV (ANSA) – As autoridades sanitárias da Itália identificaram mais dois casos suspeitos da variante brasileira do coronavírus Sars-CoV-2.

As amostras foram coletadas em dois pacientes de Perúgia, na região da Úmbria, centro do país, e enviadas ao Instituto Superior da Saúde (ISS), órgão técnico-científico do governo italiano.

Por meio de um comunicado, o governo da Úmbria afirmou que a variante brasileira do Sars-CoV-2 representa uma mutação “tida como particularmente agressiva e menos reconhecível pelo sistema imunológico já treinado” para o vírus original.

O ISS vai fazer o sequenciamento genético do Sars-CoV-2 encontrado nos dois pacientes para confirmar se trata-se ou não da variante brasileira.

Na semana passada, as autoridades sanitárias da Itália já haviam diagnosticado quatro pessoas infectadas pela mutação brasileira, todas elas recém-retornadas do país sul-americano.

Essa variante teria surgido em Manaus, cidade que vive um colapso do sistema de saúde por causa da explosão no número de casos, e já foi detectada em países como Japão, Alemanha e Estados Unidos.

O governo da Itália proibiu voos e viajantes provenientes do Brasil no último dia 16 de janeiro, mas, até então, era possível ir de um país a outro por meio de rotas diretas ou com conexão em outras nações. O veto vale ao menos até 15 de fevereiro.

